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Инфекционист Андреенко рассказал, чем опасна лихорадка Западного Нила в Ростовской области

Вероника Волосунова
13:16 22.07.2023
По словам инфекциониста Андреенко, опасность лихорадки Западного Нила кроется в том, что она  имеет бессимптомную форму. В самой тяжелой форме смертность достигает 50%.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress
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От лихорадки Западного Нила проще защититься, чем лечить само заболевание, которое может протекать как в бессимптомной форме, так и в тяжелой с менингоэнцефалитом. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил Владимир Андреенко, замдиректора по медицинской части, врач-инфекционист высшей категории.

«У человека это острое заболевание может протекать как бессимптомно, так и с проявлением симптоматики от гриппоподобного синдрома до,  в том числе, менингита и менингоэнцефалита. В самой тяжелой форме с менингоэнцефалитом смертность достигает 50%», - рассказал Андреенко.

Инфекционист добавил, что особенностью лихорадки Западного Нила является то, что птицы околоводного и водного способа проживания поддерживают ее природный очаг.

«Гриппозная форма проявляет себя в виде температуры 38-40. Может на этапе поликлиники даже не диагностироваться. Гриппоподобная форма с менингизмом - будет появляться головная боль, могут появляться менингеальные симптомы, что для врачей один из характерных признаков. На этом этапе в течение двух-трех дней может формироваться сильный интоксикационный синдром, температура», - объяснил инфекционист.

Андреенко добавил, что среди симптомов менгитической формы будет шаткость походки, головная боль, рвота, сонливость и вялость. В зависимости от уровня поражения головного мозга может нарушаться речь, зрение, слух, чувствительность в руках, ногах, добавил врач.

«Проще защититься от укуса комара, чем уже профилактировать укус сам. Для этого достаточно использовать репилленты и специальную одежду, которая будет препятствовать укусам комара. В летний период еще хорошо использовать москитные сетки», - отметил инфекционист.

По словам инфекциониста, в целях прекращение распространения инфекции владельцам дач или домиков в деревне, которые пользуются специальными баками для накопления воды для полива, необходимо периодически протравливать эти емкости либо менять воду каждые три два-три дня.

Протравливание касается и подвальных помещений, в которых могут проживать подвальные комары, обратил внимание Андреенко.

«В большинстве случаев это просто переболевание с формированием стойкого иммунитета. Если это менингоэнцефалитическая форма, то риск летального исхода составляет 50%. Тяжело протекает, но, к нашему счастью, эти формы нечастые. Как правило, там практически 100% госпитализация. Больные поступают уже в тяжелом состоянии», - заключил инфекционист Андреенко.

Ранее в Ростовской области были зарегистрированы два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. По словам эпидемиологов, большую роль сыграл жаркий климат и вечные подтопления. Однако у жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района были найдены антитела к лихорадке.

Врач Жемчугов рассказал, в каких российских городах есть риск заражения лихорадкой Западного Нила. Несмотря на то, что лихорадка базируется в дельте Нила, комары-переносчики могут залетать в другие страны и быть опасными для местных жителей.

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