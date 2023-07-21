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Врач Жемчугов рассказал, в каких российских городах есть риск заражения лихорадкой Западного Нила

Елизавета Егорова
15:30 21.07.2023
Несмотря на то, что лихорадка базируется в дельте Нила, комары-переносчики могут залетать в другие страны и быть опасными для местных жителей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Лихорадка Западного Нила, два случая заражения которой в Ростовской области подтвердил Роспотребнадзор, может быть опасна для жителей Краснодара, Ставрополя, Ростова и Волгограда. Об этом нашему телеканалу сообщил врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, заболевание базируется именно в дельте Нила, где обитают комары-переносчики, однако специфические насекомые могут залетать и в другие страны, в том числе они могут выживать на территории нашего Черноморского побережья.

Также Жемчугов предупредил об опасном симптоме лихорадки.

«(Один из симптомов. - Прим. ред.) воспаление мозга, особенно это опасно для детей. Летальность довольно высокая. Вакцины пока еще нет», - заявил эксперт.

Врач добавил, что обезопасить себя можно с помощью фумигатора, который стоит взять с собой на отдых в Египет или Турцию.

В мае этого года российские ученые открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила и других опасных заболеваний. Специалисты отметили, что насекомые встречаются на территории Сибири и Монголии.

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