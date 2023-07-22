ВСУ в течение суток предприняли безуспешные попытки наступления на четырех направлениях

Попытки наступления украинских войск осуществлялись на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Украинские войска в течение суток предприняли безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка Донецкой народной республики», - сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что на Красно-Лиманском направлении группировкой «Центр» отражены семь атак противника в районах Кармазиновки, Кременной, Нововодяного и Червоной Дибровы.

«На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой народной республики», - заявил Конашенков.

Кроме того, на Запорожском направлении пресечена деятельность двух украинских ДРГ в районах Луговского и Марфополя.

Ранее МО РФ сообщало об отражении 13 атак украинских боевиков за сутки. Противник безуспешно пытался вести наступление на Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.