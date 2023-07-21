Минобороны России сообщило об отражении 13 украинских атак за сутки

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МО РФ сообщает о том, что за сутки было отражено 13 вражеских атак. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Из этого количества девять атак было отражено на Донецком направлении. Они произошли в районах населенных пунктов Золотаревка (ЛНР), Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное, а также в районе севернее Клещеевки (ДНР).

Еще три атаки противник провалил на Краснолиманском направлении. Это произошло в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка на территории ЛНР.

И одна атака была отражена российскими войсками на Запорожском направлении - она произошла в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

Кроме этого, Конашенков заявил, что ночью был нанесен удар по украинским объектам, где готовились теракты с беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.