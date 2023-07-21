Против бывшего замглавы Белгородской области Полежаева возбуждено уголовное дело

По данным следствия, подозреваемый получил взятку в особо крупном размере от директора строительной компании.

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Следственный комитет РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело против бывшего заместителя губернатора региона Константина Полежаева. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Следствие подозревает Полежаева в получении взятки в особо крупном размере от директора местной строительной компании. Предположительно, вознаграждение в виде двух иномарок премиум-класса чиновник получил за содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в регионе и в заключении контрактов в сфере ЖКХ с организацией. Общая стоимость автомобилей оценивается в 17 миллионов рублей.

«Преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу», - указано в сообщении Следственного комитета.

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