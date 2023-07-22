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МО РФ сообщило об уничтожении большого числа иностранных наемников при групповом ударе во Львове

13:35 22.07.2023
Российские Вооруженные силы продолжат целенаправленно уничтожать наемников, примкнувших к киевскому режиму.
МО РФ сообщило об уничтожении большого числа иностранных наемников при групповом ударе во Львове
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российские Вооруженные силы 6 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате было уничтожено большое количество наемников из Германии и Польши. Об этом сообщил в ходе брифинга официальны представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

ВС РФ продолжат целенаправленное уничтожение иностранных наемников  на территории Украины, подчеркнул Конашенков. За все время проведения специальной военной операции было уничтожено уже 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали с территории Украины.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим бросает наемников в «мясные штурмы». При этом украинские командиры не несут ответственности за потери среди иностранцев. Также была усилена вербовка наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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