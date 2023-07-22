Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.
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Временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,- говорится в Telegram-канале о ситуации на переправе.
Ранее власти полуострова призвали не снимать ролики на Крымском мосту, чтобы враг не смог воспользоваться видеофайлами. Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил, что РФ живет в условиях проведения СВО.