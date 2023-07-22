Политолог Безпалько объяснил, какие цели преследует польская элита на Украине

Политолог Безпалько заявил, что ополячивание Украины началось еще давно, однако Зеленский принял ряд решений именно на законодательном уровне.

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Процесс ополячивания Украины начался давно, но именно при Зеленском он стал рассматриваться на официальном уровне. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«При Зеленском совершено достаточно большое количество знаковых шагов, которые можно расценивать уже как официальное ополячивание, в том числе заявления о том, что скоро не будет границ, что польский язык будет изучаться в качестве государственного», - заявил политолог, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об ополячивании Зеленским Украины.

Безпалько добавил, что при Зеленском были приняты законы, в рамках которых граждане Польши теперь могут занимать ведущие посты в государстве, могут иметь доступ к гостайне, при этом не отказываясь от польского гражданства.

«То есть фактически это такая добровольная колонизация со стороны Украины в отношении Польши», - сказал Безпалько.

По словам политолога, процесс ополячивания на Украине идет уже долгие годы.

«Процесс ополячивания Украины начат не только Зеленским, он начался уже давно. После гигантского экономического провала Польша для жителей Украины выглядела таким вариантом Восточной Европы, где можно хорошо устроиться и где они не чувствовали себя совсем уж чужими», - рассказал Безпалько.

Безпалько объяснил, что многие жители Украины уезжали в Польшу на заработки - там более-менее знакомый язык и более-менее приемлемая культура, не столь чуждая, как, например, немецкая, французская или англосаксонская.

«Вместе с тем я не думаю, что сейчас главной задачей укро-польско-литовского или еще более расширенного воинского соединения, о котором говорят уже очень-очень давно, будет именно оккупация с Западных крес», - отметил политолог.

К Западным кресам, объяснил Безпалько, относятся пять украинских областей с бедным и крайне националистически настроенным населением. В эти территории, по словам политолога, придется вкладывать «очень большое количество денег даже просто для того, чтобы поддерживать какую-то инфраструктуру». При этом эти территории ничего, кроме «исторического сознания больше у поляков ничего удовлетворить не смогут».

«Поэтому я думаю, что если это соединение укро-польско-литовский или какой-то там еще батальон, корпус будет создаваться, то скорее всего он будет создаваться для борьбы с Россией и теми силами на Украине, которые себя осуществляют с Россией и русским народом, с юго-Востоком», - заявил политолог.

По словам Безпалько, есть различные варианты, как созданный корпус может быть использован: на фронте, в качестве карательного подразделения или подразделения, которое просто будет находиться в запасе. При этом, считает политолог, вряд ли польская элита ставит сейчас себе цель присоединения крес.

«Для польской элиты важным является создание квазигосударства, точнее пояса, исключительно сферы влияния Польши, в которую должны входить Белоруссия, Украина и страны Балтии. Вот это и будет новый вариант Речи Посполитой», - отметил политолог.

Безпалько заключил, что это не означает непосредственного включения этих республик в состав Польши - скорее в сферу исключительного польского влияния.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Варшава «подзабыла» о подарке от СССР. Он напомнил Польше, что западные территории ей подарил Сталин.