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Глава Крыма Аксенов сообщил о попытке налета украинских БПЛА на инфраструктурe полуострова

Игнат Далакян
11:48 22.07.2023
На месте происшествия работают все профильные службы.
Глава Крыма Аксенов сообщил о попытке налета украинских БПЛА на инфраструктурe полуострова
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Украинские беспилотники совершили попытку налета по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», - написал в своем Telegram-канале глава Крыма.

Ранее в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Крыму погибла девочка. Последствием удара БПЛА противника также стали повреждения четырех административных зданий.

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