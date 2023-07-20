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Девочка погибла в результате удара украинского беспилотника в Крыму

Вероника Волосунова
06:27 20.07.2023
Глава Республики Крым Аксенов сообщил о гибели ребенка в результате удара украинского беспилотника в населенном пункте на северо-западе полуострова.
Девочка погибла в результате удара украинского беспилотника в Крыму
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В результате удара украинского беспилотника в населенном пункте на северо-западе Крыма погиб ребенок и получили повреждения четыре административных здания. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток», - написал Аксенов. 

Глава республики также выразил соболезнования близким погибшей девочки. Он добавил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее в теракте на Крымском мосту погибли родители девочки-подростка из Белгородской области. Сама девочка выжила, сейчас находится в ДККБ. Ее состояние стабильное, самостоятельно пришла в сознание, с ней работают психологи и другие врачи.

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