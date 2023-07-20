Девочка погибла в результате удара украинского беспилотника в Крыму
В результате удара украинского беспилотника в населенном пункте на северо-западе Крыма погиб ребенок и получили повреждения четыре административных здания. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток», - написал Аксенов.
Глава республики также выразил соболезнования близким погибшей девочки. Он добавил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.
Ранее в теракте на Крымском мосту погибли родители девочки-подростка из Белгородской области. Сама девочка выжила, сейчас находится в ДККБ. Ее состояние стабильное, самостоятельно пришла в сознание, с ней работают психологи и другие врачи.