ФСБ пресекла преступную деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*
Федеральная служба безопасности России совместно с Главным управлением МВД по Москве пресекла деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* (запрещена в РФ). Силовики установили жителей распространяли вероучение организации и отбирали в нее новых адептов.
В результате было задержано девять человек. В ходе обысков в местах их проживания были обнаружены экстремистская литература и предметы, которые подтверждали участие подозреваемых в организации.
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовные дела по факту участия в деятельности в экстремисткой организации.
Ранее в Курской области были задержаны граждане РФ, которые подозреваются в передаче Украине сведений об объектах Министерства обороны России. Граждане могли передавать украинской стороне данные об объектах на территории региона для совершения терактов, ударов высокоточным оружием и дронами.
*запрещенная в РФ экстремистская организация