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ФСБ пресекла преступную деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*

Алексей Курильченко
11:24 22.07.2023
Было задержано девять человек, которые занимались вербовкой в организацию новых членов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России совместно с Главным управлением МВД по Москве пресекла деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* (запрещена в РФ). Силовики установили жителей распространяли вероучение организации и отбирали в нее новых адептов.

В результате было задержано девять человек. В ходе обысков в местах их проживания были обнаружены экстремистская литература и предметы, которые подтверждали участие подозреваемых в организации.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовные дела по факту участия в деятельности в экстремисткой организации.

Ранее в Курской области были задержаны граждане РФ, которые подозреваются в передаче Украине сведений об объектах Министерства обороны России. Граждане могли передавать украинской стороне данные об объектах на территории региона для совершения терактов, ударов высокоточным оружием и дронами.

*запрещенная в РФ экстремистская организация

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