В стране и мире В Орловской области задержан трансгендер, подозреваемый в финансировании ВСУ Ян Брацкий В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: В Орловской области задержан активист ЛГБТ, подозреваемый в государственной измене. Спецоперацию провели оперативники ФСБ. «Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину <...> осуществил безналичный денежный перевод <...> в целях оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - сообщили в ФСБ. В отношении жителя Орловской области возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ранее по подозрению в совершении аналогичного преступления был задержан житель Пермского края. Задержанный работал в одном из банков и также осуществил безналичный перевод на счет украинской организации. Деньги пошли на закупку беспилотников и прочих спецсредств. Экспертное мнение и аналитика