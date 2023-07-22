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Депутат Чернышов заявил о массовой шринкфляции в столичных магазинах

Игнат Далакян
10:25 22.07.2023
В Москве были проверены 122 торговые точки, которые показали снижение количества товара в упаковке при сохранении цены.
Депутат Чернышов заявил о массовой шринкфляции в столичных магазинах
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости
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Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов провел в магазинах Москвы закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в 122 торговых точках столицы.

«Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель - выяснить, насколько массовой является шринкфляция», - цитирует РИА Новости пресс-службу Чернышова.

Депутат сообщил, что проведенные по популярным сетевым универсамам столицы массовые анонимные рейды показали, что 87% ассортимента молочной продукции представлено в упаковках объемом 925-950 мл, что визуально невозможно отличить от «полноценного» литра молока или кефира других производителей.

Чернышов также рассказал, что составляющие основу потребительской корзины крупы содержатся в пачках по 450 и 900 граммов, вместо привычных 0,5 и 1 килограмма. Депутат отметил, что при всем этом вес и объем товара на упаковках указан мелким шрифтом.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева предложила маркировать продукты с пальмовым маслом как сигареты. Она также подчеркнула, что в погоне за выгодой производители нарушают нормы, которые влияют на здоровье жителей России.

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