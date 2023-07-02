В Оренбургской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки

В Следственном управлении СК России по Оренбургской области заявили, что видимых следов криминальной смерти на ней обнаружено не было.

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На поверхности воды возле берега реки Самара Оренбургской области обнаружили тело 5-летней девочки, которая пропала три дня назад. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

«В ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты проводят необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. По версии следствия, 30 июня ребенок ушел из двора дома в городе Сорочинск Оренбургской области, и до настоящего времени ее местонахождение было неизвестно.

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