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Гроссмейстер Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы в зоне СВО

05:00 04.06.2023
Всего военные музыканты Ансамбля песни и пляски ЦВО провели более 250 концертов в передовых районах проведения спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин приехал в зону специальной военной операции, где дал мастер-класс по игре в шахматы российским бойцам. Знаменитый гость пообщался с военными, поинтересовался их бытом и выразил уверенность в скором возвращении защитников Донбасса домой.

Вместе с Карякиным на позиции приехали артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО с концертной программой. Музыканты исполнили множество музыкальных и вокальных номеров, основными из которых стали народные песни. Не обошлось и без игры на русских, народных инструментах. По завершению выступления военнослужащие поблагодарили коллектив продолжительными овациями.

«Сегодня к нам на позиции приехали артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО, организовали для нас концерт, который поднимает боевой дух и позволяет нам выполнять боевые задачи», - рассказал командир танка с позывным «Шорец».

Всего военные музыканты Ансамбля песни и пляски ЦВО провели более 250 концертов, большинство из которых состоялись в передовых районах проведения спецоперации. Каждым проведенным концертом военные музыканты стараются внести в повседневные будни бойцов частичку радости и хорошего настроения.

«Мы поднимаем боевой дух нашим бойцам. Мы понимаем, что мы нужны, мы разжигаем искру патриотизма. Мы уверены, что благодаря нам, музыкантам, фронтовым артистам, победа будет скорой и, естественно, нашей», - выразил уверенность начальник фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным «Волга».

Ранее артисты побывали с концертом в Луганской народной республике. С сольной программой выступил автор и исполнитель собственных песен о событиях на Донбассе Юрий Турчаев. После концерта для православных военнослужащих состоялось богослужение.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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