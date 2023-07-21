МО РФ показало кадры уничтожения украинских штурмовиков высокоточным боеприпасом
Группа украинских боевиков пыталась скрытно продвинуться к позициям российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы украинских боевиков. Для выполнения боевой задачи российские военнослужащие применили высокоточный боеприпас.
Группа противника пыталась скрытно продвинуться к позициям наших бойцов. Однако они были своевременно обнаружены и уничтожены.
Ранее были опубликованы кадры боевой работы подразделений российских ВДВ. Штурмовой отряд спешно атаковал вражеские позиции и выбил боевиков из укрепленных окопов.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов