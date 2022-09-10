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«Солнце Москвы»: Путин открыл самое высокое в Европе колесо обозрения

Анна Назайкина
21:16 10.09.2022
Колесо может вращаться даже при температуре минус 15 градусов. В пяти из 30 кабинок есть прозрачный пол.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске на ВДНХ самого большого в Европе колеса обозрения - «Солнце Москвы». Его высота составляет 140 метров.

Аттракцион возвели за три года. В техническом плане - сооружение сложнейшее. Колесо может вращаться даже при температуре минус 15 градусов.

Каждая кабинка оснащена кондиционером, проведено отопление и свет. За один оборот на аттракционе могут прокатиться 450 человек. В пяти из 30 кабинок есть прозрачный пол.

«Конечно, уникально - 140 метров высотой, в Европе такого нет. Вам спасибо большое за то, что вы развиваете это направление отдыха и развлечений в Москве», - сказал он.

Путин также побывал в Лужниках, где осмотрел новые спортивные центры самбо и бокса. Строительство было завершено в этом году. Оба комплекса находятся под одной крышей. Это семиэтажное здание площадью более 45 тысяч квадратных метров. Главная особенность - это наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и высокие витражные окна.

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