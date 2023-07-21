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Артиллерия ВС РФ поразила украинских боевиков у четырех населенных пунктов под Купянском

08:19 21.07.2023
Согласно заявлению МО РФ, на этом участке линии боевого соприкосновения потери националистов составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по позициям украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделению 36-ого отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное», - заявил представитель МО РФ.

По словам Зыбинского, бойцы группировки сорвали попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести ротацию на передовой недалеко от Новоселовского.

Как заявляет российское оборонное ведомство, расчеты артиллерийских установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц Д-30 нанесли удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка.

Как передает представитель Минобороны России, потери противника на этом участке боевых действий составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что по объектам в районах Одессы и Ильичевска нанесены удары возмездия высокоточным оружием. В районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов, сообщили в МО РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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