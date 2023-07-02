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Бабушка застреленного во Франции подростка призвала погромщиков остановиться

Анна Назайкина
17:58 02.07.2023
Женщина заявила, что выступает против насилия в отношении полицейских.
Бабушка застреленного во Франции подростка призвала погромщиков остановиться
© Фото: L.Urman, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Бабушка застреленного подростка, после гибели которого начали протесты по всей Франции, заявил, что хочет, чтобы участники беспорядков прекратили насилие.

«Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться», - сказала она в беседе с телеканалом BFM.

Женщина считает, что разъяренной толпе нельзя давать «нападать на школы», правоохранителей. Она также подчеркнула, что решение будет за правосудием во Франции, в силу которого она верит.

Напомним, что поводом для массовых беспорядков во Франции стал случай, когда 17-летний водитель погиб от рук полицейского. Молодой человек отказался выполнить требования правоохранителя, после чего тот выстрелил в подростка. Впоследствии мужчину заключили под стражу.

Сегодня утром сообщалось, что участники беспорядков во Франции совершили нападение на дом и семью мэра французского города Л'Э-ле-Роз.

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