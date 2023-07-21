Пентагон заявил, что США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

В Пентагоне усиление военного присутствия в Ормузском проливе объяснили мерами защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана.

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Соединенные Штаты усилят военную группировку в Ормузском проливе двумя десантными кораблями для защиты международного судоходства от угрозы, которая якобы исходит от Ирана. Об этом заявило центральное командование Пентагона.

Теперь в регионе будут выполнять такие американские корабли как универсальный десантный корабль USS Bataan и корабль-док USS Carter Hall. Они будут выполнять задачи в регионе наряду с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35.

Такое решение в Пентагоне объяснили «ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговле».

Ранее Пентагон заявлял, что наращивание Китайской Народной Республикой военного потенциала беспрецедентно. В американском оборонном ведомстве отметили, что США разрабатывает средства противодействия гиперзвуковым ракетам в случае их применения КНР.