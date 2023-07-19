В Пентагоне заявили, что наращивание Китаем военного потенциала беспрецедентно

Представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США пояснил, что его страна разрабатывает средства противодействия гиперзвуковым ракетам в случае их применения Китаем.

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В Пентагоне считают, что Китай наращивает свой военный потенциал и делает это беспрецедентно быстро и масштабно. Данное заявление сделал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино. Комментируя разработки Пекином в сфере гиперзвукового вооружения, он добавил, что это касается различных сфер.

«Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе», - приводит его слова ТАСС, сказанные во время организованного Аспенским институтом форума по безопасности.

Акуилино выразил обеспокоенность наращиванием потенциала и возможностями Китая. Он пояснил, что оно - самое быстрое и крупнейшее в истории. Он добавил, что Соединенные Штаты заняты разработкой средств противодействия гиперзвуковым ракетам в случае их применения Китаем.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что в Европе намерены за три года создать защиту от гиперзвуковых ракет. Предварительная договоренность о такой разработке есть между MBDA (европейским разработчиком ракетных систем. - Прим. ред.), властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции.