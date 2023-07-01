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Журналист Боуз заявил, что НАТО принесет Украину в жертву любой ценой

Сергей Лебедев
08:56 01.07.2023
Североатлантический альянс не переживет победы Москвы над Киевом.
Журналист Боуз заявил, что НАТО принесет Украину в жертву любой ценой
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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НАТО не переживет победы России в специальной операции. Об этом заявил корреспондент RT Чей Боуз. Поэтому, как он считает, Украина будет принесена в жертву любой ценой.

«Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», - сказал Боуз.

Ранее обозреватель издания American Conservative Дуг Бэндоу высказал мнение, что европейцы устали финансировать Украину и в случае реального конфликта с Москвой не будут сражаться на стороне официального Киева.

Со слов журналиста, ему удалось пообщаться с некоторыми европейскими лидерами накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Он сделал вывод, что никто в ЕС не готов к прямому столкновению с Россией.

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