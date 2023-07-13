Внешний долг России впервые за 16 лет стал меньше $350 млрд

По данным Центробанка, внешний долг России на 1 января 2023 года составлял $380,5 млрд, в 2022 году эта цифра снизилась на $101,8 млрд.

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Внешний долг РФ снизился с начала 2023 года на $33 млрд (8,7%), сообщил Банк России. По состоянию на 1 июля 2023 года он составил $347,7 млрд. По данным регулятора, этот показатель самый низкий с 2006 года.

На снижение внешнего долга повлияло сокращение прямых инвестиций и обязательств по долговым инструментам, сообщает ЦБ. Кроме того, сказалось уменьшение задолженности госорганов из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг. Частично этот процесс связан с механизмом выпуска замещающих облигаций.

По данным Центробанка, внешний долг России на 1 января 2023 года составлял $380,5 млрд, в 2022 году эта цифра снизилась на $101,8 млрд.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, что почему в мире сокращаются вложения в доллар и бумаги США. 68% центральных банков держат часть своих золотых резервов внутри страны по сравнению с 50% в 2020 году.