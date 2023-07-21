Боевые расчеты ЗРС С-300ПС «Фаворит» отразили авиаудар «противника» в Таджикистане

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Боевые расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПС «Фаворит» военной базы России, которая дислоцирована в Таджикистане, в ходе тренировки отразили авиационный налет средств воздушного нападения условного противника.

В рамках учения от дежурных сил поступил сигнал об обнаружении нескольких баллистических ракет условного противника, которые совершили пуск в район дислокации российских военных объектов. Расчет дивизиона ЗРС С-300ПС произвел захват целей, которые осуществляли подлет с различных направлений и высот, и их сопровождение. Произведены электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитирующим современные средства воздушного нападения условного противника. Все условные цели были уничтожены.

В ходе тренировки расчет также отработал нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами. Подразделения охраны и обороны отработали действия по отражению нападения условных ДРГ на боевые позиции.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС «Фаворит» находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Комплекс выполняет задачи по обороне объектов российского соединения от нападения стратегическими крылатыми ракетами, тактическими и оперативно-тактическими баллистических ракетами, от массированных ударов современных и перспективных самолетов, а также противовоздушной обороне Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Ранее расчеты ЗРК С-300 Западного военного округа провели тренировку в Московской области. Отражены атаки условного противника российскими военнослужащими, а также выполнены электронные пуски ракет.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.