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Военные музыканты устроили концерт в парке «Ходынское поле»

Ян Брацкий
20:15 03.06.2023
Оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны РФ возрождает традицию выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Оркестр курсантов Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России исполнил военные марши и хорошо знакомые всем песни в парке «Ходынское поле». Мероприятие состоялось в рамках программы «Военные оркестры в парках». В свое выступление музыканты включили более 20 произведений, включая такие песни, как «Катюша», «Москва майская», «Марш авиаторов» и другие. Зрители встречали каждое произведение бурными аплодисментами.

«Мы очень благодарны нашим зрителям за тот позитив, с которыми они встречали каждую композицию нашего концерта. Мы со своей стороны рады участвовать в возрождении этой красивой традиции - исполнение музыки в парках Москвы. Все-таки живая музыка в парке создает совершенно волшебное и неповторимое настроение. Очень рады, что сегодня среди наших слушателей было много детей. Мне кажется, это были самые благодарные зрители», - рассказал после выступления майор Антон Малютин.

Послушать духовую музыку в столичных скверах, парках и садах можно будет в течение следующих трех месяцев. Эти мероприятия предваряют собой XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

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