В стране и мире Гладков сообщил о сбитом под Белгородом беспилотнике самолетного типа Анна Назайкина По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет. © Фото: KittenBroEeev, CC0, Wikimedia Читайте нас на: Под Белгородом российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. «Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа», - написал губернатор. По словам Гладкова, в настоящий момент экстренные службы выясняют, какие последствия от сбитого дрона на земле. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, отметил глава региона. Ранее губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе Белгородской области удалось возобновить работу более половины предприятий. Экспертное мнение и аналитика