Гладков сообщил о сбитом под Белгородом беспилотнике самолетного типа
По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет.
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Под Белгородом российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа», - написал губернатор.
По словам Гладкова, в настоящий момент экстренные службы выясняют, какие последствия от сбитого дрона на земле.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, отметил глава региона.
Ранее губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе Белгородской области удалось возобновить работу более половины предприятий.