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Запад стремится ослабить Россию и заполучить ее природные ресурсы. Такое заявление о планах НАТО сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в YouTube-канале.

Эксперт считает, что западные политики хотят применить в России технологию, успешно реализованную в странах Евросоюза, которые утратили национальную идентичность. Но Россия так легко не сдастся.

«Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», - заявил военный аналитик.

Он напомнил, что Россия обладает богатейшими природными ресурсами - запасами нефти, газа, и ее колонизация откроет интервентам доступ к ним.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что решение России, КНР и Индии о создании новой валюты пошатнет финансовое доминирование США в мире и назвал его «бунтом» против американской финансовой системы.