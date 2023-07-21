Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о планах Запада захватить Россию и заполучить ее богатства
Запад стремится ослабить Россию и заполучить ее природные ресурсы. Такое заявление о планах НАТО сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в YouTube-канале.
Эксперт считает, что западные политики хотят применить в России технологию, успешно реализованную в странах Евросоюза, которые утратили национальную идентичность. Но Россия так легко не сдастся.
«Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», - заявил военный аналитик.
Он напомнил, что Россия обладает богатейшими природными ресурсами - запасами нефти, газа, и ее колонизация откроет интервентам доступ к ним.
Ранее бывший советник Пентагона заявил, что решение России, КНР и Индии о создании новой валюты пошатнет финансовое доминирование США в мире и назвал его «бунтом» против американской финансовой системы.