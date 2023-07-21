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Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о планах Запада захватить Россию и заполучить ее богатства

Ирина Елагина
05:54 21.07.2023
Эксперт считает, что России угрожает судьба стран ЕС, потерявших национальную идентичность.
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о планах Запада захватить Россию и заполучить ее богатства
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов Global Look Press
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Запад стремится ослабить Россию и заполучить ее природные ресурсы. Такое заявление о планах НАТО сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в YouTube-канале.

Эксперт считает, что западные политики хотят применить в России технологию, успешно реализованную в странах Евросоюза, которые утратили национальную идентичность. Но Россия так легко не сдастся.

«Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», - заявил военный аналитик.

Он напомнил, что Россия обладает богатейшими природными ресурсами - запасами нефти, газа, и ее колонизация откроет интервентам доступ к ним.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что решение России, КНР и Индии о создании новой валюты пошатнет финансовое доминирование США в мире и назвал его «бунтом» против американской финансовой системы.

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