Вандал осквернил здание посольства Белоруссии в Гааге

По данным издания West, под подозрением находится 31-летний мужчина, которого задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Неизвестный осквернил здание белорусского диппредставительства в Гааге. Вандал нарисовал граффити и выбил окна. Об этом сообщило голландское издание West.

Отмечается, что лозунги были написаны на русском и английском языках. На стене также была нанесена надпись «Luka-terrorist». По данным источника, под подозрением находится 31-летний мужчина, его задержали.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили акт вандализма в отношении здания дипмиссии.

«Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника», - передает заявление белорусского внешнеполитического ведомства информагентств БелТА.

В мае в МИД РФ сообщили о нападении на российское консульство на Аландских островах в Финляндии. Неизвестные бросили на территорию дипмиссии в городе Мариехамне взрывное шумовое устройство и другие предметы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что пострадало здание консульства. Кроме того, действия вандалов прямо угрожали жизни и здоровью дипломатов.