Экипаж РК «Ивановец» поразил крылатыми ракетами судно-мишень на учениях в Черном море

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря прошли учения с участием ракетного катера «Ивановец». Кадрами боевой стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами поделилось Минобороны.

По легенде учений экипажу нужно было поразить судно-нарушитель. Для этого команда РК «Ивановец» и авиация Черноморского флота отработали совместные действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, и задержанию судна-нарушителя.

«Сегодня в акватории Черного моря в составе ракетно-ударной группы из двух катеров были проведены учения нанесения ракетного удара по условному противнику. Стрельба произведена успешно. Условный противник было уничтожен», - рассказал командир ракетно-артиллерийской боевой части РК «Ивановец».

Данные телеметрии и видеоконтроль с БПЛА подтвердили успешность выполнения боевого упражнения.

Ранее сообщалось, что на полигоне Успеновский на Сахалине прошли тренировки расчетов ПЗРК «Игла».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.