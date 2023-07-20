Российские бойцы выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла» на Сахалине

В качестве мишеней были использованы осветительные мины, выпущенные артиллеристами из 120-мм миномета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Успеновский на Сахалине прошли тренировки расчетов ПЗРК «Игла». На кадрах, опубликованных Минобороны России, показано, как бойцы оттачивают навыки стрельбы из этих комплексов.

В качестве мишеней, по которым стреляли расчеты ПЗРК, использовались выпущенные с помощью миномета осветительные мины. Зенитчики вели огонь на дальностях до нескольких километров. В общей сложности было уничтожено более десятка воздушных целей, имитирующих авиацию и беспилотники противника. Перед тем как перейти к практической части, военнослужащие прошли обучение на электронных тренажерах.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Ракета уничтожает самолеты навстречу и вдогонку. Огонь из ПЗРК может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

Также Минобороны показало кадры, на которых снайперы отработали навыки стрельбы на полигонах Сибири и Дальнего Востока.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.