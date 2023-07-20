Армия Армия Армия

Российские бойцы выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла» на Сахалине

12:13 20.07.2023
В качестве мишеней были использованы осветительные мины, выпущенные артиллеристами из 120-мм миномета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На полигоне Успеновский на Сахалине прошли тренировки расчетов ПЗРК «Игла». На кадрах, опубликованных Минобороны России, показано, как бойцы оттачивают навыки стрельбы из этих комплексов.

В качестве мишеней, по которым стреляли расчеты ПЗРК, использовались выпущенные с помощью миномета осветительные мины. Зенитчики вели огонь на дальностях до нескольких километров. В общей сложности было уничтожено более десятка воздушных целей, имитирующих авиацию и беспилотники противника. Перед тем как перейти к практической части, военнослужащие прошли обучение на электронных тренажерах.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Ракета уничтожает самолеты навстречу и вдогонку. Огонь из ПЗРК может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

Также Минобороны показало кадры, на которых снайперы отработали навыки стрельбы на полигонах Сибири и Дальнего Востока.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:20 В стране и мире
Путин: очень важно, что ветераны СВО включаются в активную общественную деятельность
10:33 Армия
Видео
«Назад я в этот ад не хочу»: пленный украинец заявил, что больше не желает биться против ВС РФ
08:24 В стране и мире
Следователи СК РФ раскрыли убийство ребенка в парке на юге Москвы
07:58 В стране и мире
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
06:27 В стране и мире
Девочка погибла в результате удара украинского беспилотника в Крыму
Популярное
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.