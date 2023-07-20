Российские бойцы выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла» на Сахалине
На полигоне Успеновский на Сахалине прошли тренировки расчетов ПЗРК «Игла». На кадрах, опубликованных Минобороны России, показано, как бойцы оттачивают навыки стрельбы из этих комплексов.
В качестве мишеней, по которым стреляли расчеты ПЗРК, использовались выпущенные с помощью миномета осветительные мины. Зенитчики вели огонь на дальностях до нескольких километров. В общей сложности было уничтожено более десятка воздушных целей, имитирующих авиацию и беспилотники противника. Перед тем как перейти к практической части, военнослужащие прошли обучение на электронных тренажерах.
Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Ракета уничтожает самолеты навстречу и вдогонку. Огонь из ПЗРК может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.
Также Минобороны показало кадры, на которых снайперы отработали навыки стрельбы на полигонах Сибири и Дальнего Востока.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.