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Жителям Подмосковья напомнили, почему нельзя убивать гадюк

Екатерина Апеева
14:28 02.07.2023
Также эксперты рассказали, где можно встретить змей и что делать в случае укуса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christoph Bosch, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Жители Московского региона жалуются на нашествие ядовитых змей, гадюки все чаще появляются в самых неожиданных местах - на детских площадках, в городских парках. Почему их так много и как оказать первую помощь, «Звезде» рассказали эксперты.

На площадку, где мальчик Рома обычно проводил свободное время, теперь - ни ногой.  Несмотря на людей, пресмыкающиеся  все равно ползут во двор. 

«Очень страшно...Там футбольное поле и сзади площадка, и эта гадюка...прям сзади куча народу было, там люди были, дети были, и она спокойно выползла», - сказал житель села Козино Глеб Романов.

Боятся все: и дети, и взрослые. Жалуются, что змеи повсюду. И даже площадки, где раньше постоянно выгуливали собак, теперь пустуют.

«С собакой я уже гуляю, где покошена трава, потому чтобы уже боюсь, где чуть высокая трава , я боюсь что там могут быть как раз эти змеи», - поделилась эмоциями жительница села Козино Юлия Шлыкова.

Чтобы хоть как-то спастись от неприятных соседей, местные жители купили и установили неподалеку от детских площадок отпугиватели. Эксперты говорят, что причина массового нашествия змей в Подмосковье - теплая весна.

«Весна в этом году выдалась теплая, поэтому мы видели змей раньше, чем обычно. И конечно же, раньше начался сезон размножения. В это время змеи массово выползают, греются на солнышке», - объяснила младший научный сотрудник Национального парка «Лосиный остров».

А вот встречать змей чаще стали из-за, наоборот, прохладного лета. Змеи - любят тепло и выползают из своих нор погреться  на солнышке.

Артур Айрапетян изучает змей 15 лет. Самого много раз кусали, в том числе и самая ядовитая гадюка Никольского. Но убивать пресмыкающихся нельзя: многие виды - в Красной книге Московской области. За расправу над ними грозит штраф от трех до 30 тысяч рублей. Эксперт рассказал, как обезопасить себя от неожиданной встречи со змеей.

«Они могут встретиться в лесу на тропах, они очень любят прятаться под пнями, под какими-то камнями. Не стоит их переворачивать, есть возможность, что вы натолкнетесь на змею», - сказал серпентолог.

Не лишним будет и знать чем отличаются одни от других. Окрас ужей - однотонный, но за глазами - можно заметить пару ярко-желтых пятен. Их укусы для человека не опасны. Достаточно просто промыть рану. А вот чешуя ядовитой гадюки - с узорами в виде ромбов и треугольников. Однако, часто человек не сразу понимает, что его укусили. Если вам показалось, что змея успела не только напасть, но и укусить, важно сразу же вызвать скорую и оказать первую помощь.

«Дать противоаллергический препарат, элементарно любое средство подойдет, можно дать обезболивающее...понятное дело, болевой синдром, у пациента шок», - рассказал заведующий отделением профилактики ВГ ГБУЗ МО «ВРКБ» Канан Масимов.

Впрочем, гадюка первой не нападает. И, скорее всего, сама постарается побыстрее уползти.

«Если человек будет их шурупить или влезет в какую-то их, грубо говоря, компанию по рассеянности , они могут с испугу его укусить. Вот такое предостережение, увидел змею - отойди», - предупредил доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества  продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Сколько хладнокровных обитает в Подмосковье, точно неизвестно. В зоне повышенного риска - дома рядом с лесами и парками, а вот спокойно спать могут те дачники, у кого на участке водятся ежи. Колючие зверьки - грозные хищники, которые охотятся на змей.

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