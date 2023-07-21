Ночью в Одессе прогремело несколько взрывов

© Фото: Server Amzayev Russian Look Globallookpress

Несколько мощных взрывов произошло в Одессе ночью 21 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские новостные ресурсы.

Данные онлайн-сервисов по отслеживанию сигналов воздушной тревоги свидетельствуют о том, что городские власти включили тревожные сирены в 3.21 21 июля.

Накануне официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об ударах возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и Ильичевске. Эти удары стали ответом на теракт на Крымском мосту - переправа пострадала в результате подрыва 17 июля.