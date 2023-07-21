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Ночью в Одессе прогремело несколько взрывов

Ирина Елагина
04:29 21.07.2023
Сирены воздушной тревоги в Одессе включили в районе трех часов ночи 21 июля.
Ночью в Одессе прогремело несколько взрывов
© Фото: Server Amzayev Russian Look Globallookpress
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Несколько мощных взрывов произошло в Одессе ночью 21 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские новостные ресурсы.

Данные онлайн-сервисов по отслеживанию сигналов воздушной тревоги свидетельствуют о том, что городские власти включили тревожные сирены в 3.21 21 июля.

Накануне официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об ударах возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и Ильичевске. Эти удары стали ответом на теракт на Крымском мосту - переправа пострадала в результате подрыва 17 июля.

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