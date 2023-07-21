Глава ЦРУ Бернс заявил, что в США знали заранее о мятеже Пригожина

Для США мятеж ЧВК «Вагнер» не стал неожиданностью.

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В США знали заранее о мятеже ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на Аспеновском форуме по безопасности.

«Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», - процитировало РИА Новости выступление Бернса.

Бернс назвал мятеж Пригожина «самым захватывающим» эпизодом в истории России за последние 30 лет, то есть после ГКЧП и развала СССР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с передрягой.

Президент России Владимир Путин отметил особую роль военнослужащих ВС РФ в подавлении мятежа и заверил, что семьи военных, погибших в результате мятежа, получат необходимую поддержку.