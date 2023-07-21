Эксперт Фельдман рассказал, что США могут готовить инфопочву для провокаций Киева в Черном море

© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress

Обвинения России со стороны США о якобы намерениях наносить удары по гражданским судам в Черном море - не что иное, как проявление гибридной войны, в которой общество информационно подготавливается к возможным провокациям со стороны Украины, а ее действия покрываются американцами. Такое мнение высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Он отметил, что Россию хотят выставить «агрессивной и непредсказуемой страной» и добавил, что отказ предоставлять гарантии судам в Черном море вовсе не означает готовность проводить атаки. Фельдман обратил внимание на попытку США таким образом поссорить официальную Москву с ее партнерами из Африки. Своим видением позиции заокеанских партнеров он поделился в беседе с RT.

«Россию хотят выставить агрессивной и непредсказуемой страной, которая якобы создает угрозу для движения гражданских судов в Черном море. Это проявление гибридной войны против Москвы. Отказ России предоставлять гарантии вовсе не означает ее подготовку к атакам. К тому же большинство судов, вывозящих зерно с Украины, принадлежат странам - партнерам России, в числе которых африканские государства. И таким образом американцы просто пытаются вбить клин в эти отношения», - рассказал Павел Фельдман.

Доцент АТиСО считает, что такие заявления из США - некая ширма для готовящихся провокаций со стороны киевского режима. Он заявил, что не без помощи спецслужб других стран Киев, вероятно, готовится к диверсиям против судов дружественных России стран, результатом которых может стать «дискредитация имиджа России».

«Украина не без помощи иностранных спецслужб может сейчас готовить теракты и диверсии против судов дружественных РФ стран, и ей нужна ширма. То есть идет некая информационная подготовка к большой провокации», - сообщил специалист.

Подытоживая, Павел Фельдман обратил внимание на огромные риски, связанные со страхованием кораблей, выходящих из украинских портов и указал, что страховщики вряд ли войдут в такого рода бизнес, «понимая, что впоследствии он может понести многомиллионные убытки». Способности властей Украины быть в роли страховщика Фельдман подверг сомнениям, так как даже для снабжения своей собственной экономики у нее не хватает ресурсов.

Напомним, в Минобороны РФ заявляли, что с 00.00 по Москве 20 июля 2023 года начнет действовать положение, при котором страны флага судов, следующих в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Россия их будет рассматривать как потенциальных перевозчиков военных грузов.