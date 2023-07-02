Вражеский штурмовик был сбит в районе населенного пункта Новоандреевка.

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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что военнослужащие ВС РФ сбили вражеский штурмовик в районе Новоандреевки.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», - сказал он.

Конашенков также сообщил, что за сутки удалось перехватить четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну ракету HARM.

По последней информации Минобороны, всего с начала проведения СВО российские войска сбили 445 самолетов неприятеля.

Ранее российское военное ведомство показало кадры работы экипажей ЗРК «Тор» и «Бук» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.