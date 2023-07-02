Техника была уничтожена в местах разгрузки на железнодорожных станциях.

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В Харьковской области ВС РФ удалось поразить военную технику противника, которую ранее доставили из центральных и западных районов Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что это произошло в местах разгрузки на ж/д станциях в районе Балаклеи и Чугуева.

Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, цели СВО - защитить население ЛНР и ДНР, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 445 самолетов, 240 вертолетов, 4 859 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 472 танка и других боевых бронемашин, 1 134 РСЗО, 5 300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 365 единиц военной автоспецтехники.

Сегодня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские «Солнцепеки» при атаке ВСУ под Угледаром сожгли значительное количество техники неприятеля.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.