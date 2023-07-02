Израиль намерен закупить у США 25 самолетов F-35
Объем сделки должен составить 3 миллиарда долларов.
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Израиль планирует приобрести у США 25 истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщили в министерстве обороны ближневосточной страны. Отмечается, что объем сделки должен составить 3 миллиарда долларов.
«Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что количество эксплуатируемых в Израиле F-35 достигнет 75.
Напомним, в конце прошлого года Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на закупку 127 истребителей F-35. Сумма контракта превысила 7,8 миллиарда долларов.