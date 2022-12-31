Пентагон заключил контракт на закупку истребителей F-35 на $7,8 млрд

Работы по этому соглашению будут проводиться в США, Японии и Италии.

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Пентагон заключил контракт с одним из крупнейших производителей военной техники - компанией Lockheed Martin на закупку 127 истребителей F-35. Информация по данному соглашению опубликована на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Сообщается, что среди поставляемых самолетов будут присутствовать модифицированные версии. В частности 89 истребителей F-35A, 23 F-35B и 15 F-35C.

В публикации также указана сумма контракта.

«Корпорация Lockheed Martin, Lockheed Martin Aeronautics [...] получает вознаграждение в размере 7 842 191 056 долларов США», - гласит текст.

Данные самолеты предназначены для воздушных и морских сил США. А работы будут производиться также и за пределами страны: в Италии и Японии.

Ранее глава Белого дом Джо Байден утвердил бюджет на 2023 год. Он составит $1,7 трлн, из которых $858 млрд будут направлены на военные нужды Соединенных штатов. Кроме этого, согласно подписанному Байденом законопроекту, $45 млрд предназначены для поддержки Украины.