Курский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли Глушковский район

По словам Романа Старовойта, насчитано семь прилетов недалеко от деревни Елизаветовки.

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Сегодня подвергся обстрелу со стороны ВСУ Глушковский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, насчитано семь прилетов недалеко от деревни Елизаветовки.

Губернатор отметил, что в результате обстрела никто не пострадал. Разрушений нет. Однако деревня осталась без электроснабжения.

«Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению», - заявил Роман Старовойт.

Напомним, неделю назад сообщалось о том, что в Курсе подразделения системы ПВО отбили атаку украинских беспилотников. Тогда Роман Старовойт поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу.