Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса

По данным Минздрава, в России сформирован высокий уровень коллективного иммунитета от COVID-19.

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Минздрав России не видит смысла в дальнейшей всеобщей вакцинации от COVID-19 и выступил с законодательной инициативой об отмене массовой прививочной кампании от коронавируса с переходом на вакцинацию только уязвимых категорий граждан.

В проекте законопроекта названы два фактора , позволяющие отказаться от массовой вакцинации: во-первых, в стране сформирован высокий уровень коллективного иммунитета против COVID-19 и, во-вторых, стабилизировалась эпидобстановка.

К уязвимым категориям граждан в проекте относятся люди с хронической патологией, с иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось о вспышках кори в десятках регионов России, в Роспотребнадзоре заверили, что эпидемия кори стране не грозит, так как иммунизацией против кори охвачено свыше 95% населения.