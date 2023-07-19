Умер режиссер сериала «Секретные материалы» Роберт Либерман

Кинематографист умер в возрасте 75 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

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Режиссер сериала «Секретные материалы» (The X-Files) Роберт Либерман умер в возрасте 75 лет. О трагедии сообщил его сын Ник.

Последние годы жизни кинматографист боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался в Лос-Анджелесе 1 июля, но о трагедии стало известно только сейчас. Об этом сообщает телеканал «360».

Помимо «Секретных материалов», Либерман принимал участие в съемках сериалов «Никита», «Декстер», «Мыслить как преступник», «Мертвая зона». Также он снял фильмы «Огонь в небе», «Столик на двоих» и «Все, что я хочу над Рождество». Создавал рекламные ролики для множества крупных брендов. Обладатель наград Clio Awards и DGA Award.