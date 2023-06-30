Замминистра обороны Панков вручил в госпитале Вишневского награды и жилищные документы участникам СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Статс-секретарь замминистра обороны России Николай Панков вручил участникам спецоперации, которые проходят реабилитацию, государственные награды. Отличившиеся удостоены орденов Мужества и медалей «За отвагу». Церемония прошла в военном клиническом госпитале имени Вишневского.

Также бойцы получили документы о прохождении дополнительного профессионального образования. Кроме этого, военнослужащим вручили жилищные сертификаты и присвоили воинские звания. Николай Панков передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные во время выполнения боевых задач.

«Вы молодцы, вы хорошие воины, ваши коллеги-сослуживцы кланяются вам, они ведут тяжелые успешные бои. Вы завершаете реабилитацию и через несколько дней будете убывать к местам новой службы. Вы успешно прошли восстановительный период, подучились, получили новые знания и готовы к исполнению служебных обязанностей», - отметил Панков.

Между тем Минобороны России в сегодняшней сводке сообщило об отражении девяти украинских атак за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.