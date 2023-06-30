Бориса Гребенщикова* включили в реестр иноагентов

В «черный список» Минюста РФ также попали журналисты Андрей Караулов* и Алексей Горпинченко*.

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Советский и российский поэт, музыкант Борис Гребенщиков* был признан иностранным агентом. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства юстиции Российской Федерации.

Помимо основателя рок-группы «Аквариум», в реестр иноагентов также были включены журналисты Андрей Караулов* и Алексей Горпинченко*, бывший главный раввин столицы Филипп Гольдшмидт*, а также зампред московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев* и депутат Московской городской думы Михаил Тимонов*. Перечень также пополнили автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы»*, издания Sota.vision** и «Бумага»**.

На прошлой неделе Минюст РФ внес в список иноагентов семь лиц и две организации. Так, к иноагентам были причислены доцент МГУ Михаил Лобанов* и ученый Илья Колмановский*, а также объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*.

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

**- средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.