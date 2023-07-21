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Пожар на складе макулатуры под Ростовом-на-Дону локализован

Елизавета Егорова
19:56 21.07.2023
На очаг возгорания сбросили 40 тонн воды с вертолета МИ-8.
Пожар на складе макулатуры под Ростовом-на-Дону локализован
© Фото: МЧС РФ
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Главное управление МЧС России по Ростовской области сообщило, что пожар на складе макулатуры в Аксае под Ростовом-на-Дону локализовали.

«В 19:36 по московскому времени локализация на площади 2 500 квадратных метров», - написало управление в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что на очаг возгорания сбросили 40 тонн воды с вертолета МИ-8 Южного АСЦ МЧС.

Ранее корреспондент «Звезды» передавал, что огонь на складе распространялся очень быстро из-за ветреной и жаркой погоды. На улице было +30 градусов.

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