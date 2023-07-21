В стране и мире Пожар на складе макулатуры под Ростовом-на-Дону локализован Елизавета Егорова На очаг возгорания сбросили 40 тонн воды с вертолета МИ-8. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Главное управление МЧС России по Ростовской области сообщило, что пожар на складе макулатуры в Аксае под Ростовом-на-Дону локализовали. «В 19:36 по московскому времени локализация на площади 2 500 квадратных метров», - написало управление в своем Telegram-канале. В сообщении уточняется, что на очаг возгорания сбросили 40 тонн воды с вертолета МИ-8 Южного АСЦ МЧС. Ранее корреспондент «Звезды» передавал, что огонь на складе распространялся очень быстро из-за ветреной и жаркой погоды. На улице было +30 градусов. Экспертное мнение и аналитика