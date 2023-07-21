Пожар на складе макулатуры под Ростовом-на-Дону локализован
На очаг возгорания сбросили 40 тонн воды с вертолета МИ-8.
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Главное управление МЧС России по Ростовской области сообщило, что пожар на складе макулатуры в Аксае под Ростовом-на-Дону локализовали.
«В 19:36 по московскому времени локализация на площади 2 500 квадратных метров», - написало управление в своем Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что на очаг возгорания сбросили 40 тонн воды с вертолета МИ-8 Южного АСЦ МЧС.
Ранее корреспондент «Звезды» передавал, что огонь на складе распространялся очень быстро из-за ветреной и жаркой погоды. На улице было +30 градусов.