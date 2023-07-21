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В Ростовской области загорелся склад макулатуры на площади 2500 квадратных метров

Анастасия Бобылева
Ярослава Коценко
18:51 21.07.2023
К месту происшествия подлетел вертолет Ми-8.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ростовской области загорелся склад макулатуры, по последним данным, площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. Более 100 пожарных пытаются потушить огонь.

К тушению также было привлечено 22 единицы техники от РСЧС и 14 единиц техники от МЧС. Также, как сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области, в тушении задействован вертолет Ми-8.

Огонь распространяется очень быстро из-за ветреной и жаркой погоды - как сообщает корреспондент «Звезды» Ярослава Коценко, на улице сейчас около +30 градусов. Пожару присвоили третий ранг.

Ранее в Москве в Угрешских банях начался пожар площадью около 500 квадратных метров. Для тушения были привлечены вертолет и катер.

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