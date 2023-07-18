Максимальный возраст пребывания военнообязанных в запасе увеличили на пять лет

Военнообязанные первого разряда теперь будут находиться в запасе до 40 лет, второго разряда - до 50 лет, а третьего - до 55.

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Госдума подняла на пять лет максимальный возраст, до которого военнообязанные будут находиться в запасе. Соответствующий законопроект приняли в заключительном чтении на пленарном заседании.

Текст документа относится к тем гражданам, у которых есть следующие звания: солдат, матрос, сeржaнт, старшина, прапорщик и мичмaн. Военнообязанным первого разряда предельный возраст повысили с 35 до 40 лет, второго разряда - с 45 до 50, а третьего - с 50 до 55.

Документ закона появился в Госдуме еще в ноябре прошлого года. Инициаторами стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о формировании единого реестра военнообязанных. В тексте документа говорится, что граждане могут получать повестки в электронном виде.