Армия Армия Армия

Максимальный возраст пребывания военнообязанных в запасе увеличили на пять лет

Елизавета Егорова
20:37 18.07.2023
Военнообязанные первого разряда теперь будут находиться в запасе до 40 лет, второго разряда - до 50 лет, а третьего - до 55.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Госдума подняла на пять лет максимальный возраст, до которого военнообязанные будут находиться в запасе. Соответствующий законопроект приняли в заключительном чтении на пленарном заседании.

Текст документа относится к тем гражданам, у которых есть следующие звания: солдат, матрос, сeржaнт, старшина, прапорщик и мичмaн. Военнообязанным первого разряда предельный возраст повысили с 35 до 40 лет, второго разряда - с 45 до 50, а третьего - с 50 до 55.

Документ закона появился в Госдуме еще в ноябре прошлого года. Инициаторами стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о формировании единого реестра военнообязанных. В тексте документа говорится, что граждане могут получать повестки в электронном виде.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:37 В стране и мире
Представитель Госдепа Миллер заявил, что США непричастны к атаке на Крымский мост
18:18 В стране и мире
Видео
Хуснуллин назвал стоимость восстановления Крымского моста
17:47 В стране и мире
Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в Туапсе
15:21 Армия
Видео
В МО РФ заявили, что лаборатории ВМС США ищут заболевания, имеющие военные значения
15:09 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о важности максимально быстрого восстановления Крымского моста
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.