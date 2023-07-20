Авиацию и катер задействовали при тушении пожара в Угрешских банях в Москве

Пожару присвоен второй номер сложности из пяти, людей в зданиях нет.

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На юго-востоке Москвы сотрудники МЧС тушат пожар в Угрешских банях. Огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров. К тушению привлечена авиация и катер. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по г. Москве.

«Московские огнеборцы нарастили группировку сил и средств для ликвидации пожара, применив авиацию и катер для обеспечения забора воды вертолетом», - информирует агентство.

Также отмечено, что в комплексе из отдельных двухэтажных теремов, стилизованных под охотничьи и рыбацкие домики военных лет, нет людей. В тушении участвуют 100 человек личного состава, 30 единиц техники. Горению присвоен второй номер сложности из пяти.

Немногим ранее в Крым загорелся полигон. Часть трассы «Таврида» была перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что по состоянию на вечер 19 июля ситуация под контролем. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.