Санкции против «Артека» говорят о выигрыше РФ информационной войны, заявил Кравцов

По словам главы Минпросвещения Кравцова, введение санкций против детского лагеря «Артек» «не укладывается в его голове».

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал санкции Великобритании против международного детского лагеря «Артек» выигрышем России в информационной войне. Кравцов добавил, что такое решение «не укладывается в его голове».

«На мой взгляд, с одной стороны это вызывает сожаление, с другой стороны говорит, что мы ту информационную войну, которая идет против нашей страны, выигрываем и побеждаем», - заявил Кравцов журналистам.

Ранее стало известно, что новые рестрикции против России ввела Канада, включив в санкционный список режиссера Никиту Михалкова и организацию «Бесогон», актера Ивана Охлобыстина, Филиппа Киркорова, Тимати и SHAMAN.