СК изучает инцидент с обшивкой самолета, летевшего из Минеральных Вод

Во время взлета в аэропорту Минеральных Вод у самолета слетела обшивка. Инцидент произошел 20 июля. Никто не пострадал.

© Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Telegram

Следователи проводят проверку инцидента со слетевшей обшивкой самолета, выполнявшего рейс из Минеральных Вод в Ереван 20 июля. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», - написало управление в своем Telegram-канале.

У самолета слетела обшивка во время взлета в аэропорту Минеральных вод 20 июля. Командир судна вернул его на аэродром. Пострадавших нет.

В середине июля самолет, летевший из Иркутска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Новосибирске по техническим причинам. Пассажиров посадили на резервное судно.