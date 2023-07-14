Летевший из Иркутска в Сочи самолет вынужденно сел в Новосибирске

На борту воздушного судна, вынужденно приземлившегося в Новосибирске, находились 163 пассажира, из них 28 детей.

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Пассажирский самолет, летевший из Иркутска в Сочи, был вынужден приземлиться в Новосибирске по техническим причинам. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 163 пассажира, из них 28 детей», - сообщили в ведомстве.

После благополучной посадки самолета и высадки пассажиров авиакомпания заменила воздушное судно на резервное и путешественники смогли продолжить полет. Организована проверка инцидента.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолета в столице Сомали. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него отлетело крыло. В результате ЧП никто не погиб, медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам.